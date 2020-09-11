В России некоторым категориям пенсионеров с 1 октября повысят пенсию

| 11 сен 2020 | 15:38

В России с 1 октября повысят пособие по старости некоторым категориям пенсионеров. Соответствующее постановление правительства России (№ 939) было подписано 27 июня 2020 года.







В соответствии с правовым документом на три процента будут повышены оклады военнослужащих сотрудников, сотрудников органов внутренних дел, таможенных органов, противопожарной службы, органов принудительного исполнения, что приведет к увеличению их денежного довольствия.



Согласно федеральному закону от 2 декабря 2019 года № 381-фз военные пенсии составляют 73,68 процента от денежного довольствия военнослужащих.

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Фото: newsbash.ru

В результате изменений в законодательстве улучшится финансовое положение около 2,6 миллиона российских пенсионеров.В прошлом году индексация для этой категории пожилых людей составила два процента.