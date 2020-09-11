"Башавтотранс" получил 50 новых среднегабаритных пассажирских автобусов
| 11 сен 2020 | 15:52
Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в социальных сетях о новой партии автобусов. Сегодня, 11 сентября, «Башавтотранс» получил 50 среднегабаритных автобусов.
Церемония вручения ключей традиционно прошла на площади рядом с «Уфа-ареной». Как сообщалось ранее, всего за 2020 года республика пополнила автопарк на 245 единиц общественного транспорта.
— И никаких баллонов на крыше! Передали «Башавтотрансу» очередную партию автобусов, — написал руководитель региона.50 новых автобусов. А 7 сентября вице-премьер правительства Андрей Назаров и министр здравоохранения Максим Забелин вручил главным врачам медицинских учреждений ключи от 21 машины скорой помощи.
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Источник:
proural.info
Фото: соцсети
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