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"Башавтотранс" получил 50 новых среднегабаритных пассажирских автобусов

"Башавтотранс" получил 50 новых среднегабаритных пассажирских автобусов

| 11 сен 2020 | 15:52

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в социальных сетях о новой партии автобусов. Сегодня, 11 сентября, «Башавтотранс» получил 50 среднегабаритных автобусов.



Церемония вручения ключей традиционно прошла на площади рядом с «Уфа-ареной». Как сообщалось ранее, всего за 2020 года республика пополнила автопарк на 245 единиц общественного транспорта.

— И никаких баллонов на крыше! Передали «Башавтотрансу» очередную партию автобусов, — написал руководитель региона.
В Башкирии «Башавтотрансу» передали еще 50 автобусов среднего класса

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Стоит отметить, транспорт в Башкирию закупается очень активно и самый разнообразный. Так 31 августа «Башавтотранс» получил также партию из 50 новых автобусов. А 7 сентября вице-премьер правительства Андрей Назаров и министр здравоохранения Максим Забелин вручил главным врачам медицинских учреждений ключи от 21 машины скорой помощи.
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Источник: proural.info
Фото: соцсети

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