"Башавтотранс" получил 50 новых среднегабаритных пассажирских автобусов

| 11 сен 2020 | 15:52

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал в социальных сетях о новой партии автобусов. Сегодня, 11 сентября, «Башавтотранс» получил 50 среднегабаритных автобусов.







Церемония вручения ключей традиционно прошла на площади рядом с «Уфа-ареной». Как сообщалось ранее, всего за 2020 года республика пополнила автопарк на 245 единиц общественного транспорта.

— И никаких баллонов на крыше! Передали «Башавтотрансу» очередную партию автобусов, — написал руководитель региона.

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Фото: соцсети