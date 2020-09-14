Мобильная связь в России может подорожать до 7 процентов

| 14 сен 2020 | 09:30

До конца 2020 года цены на мобильную связь вырастут на 5-7 процентов, передали 13 сентября «Известия». Спрогнозировать рост изданию помогли опрошенные эксперты.







Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что в среднем каждый год, начиная с 2014, услуги связи дорожают на 15 процентов. Эксперт сообщил, что половина этого показателя в 2020 году уже отыграна операторами, поэтому рост может составить еще 7 процентов. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков отметил, что тарифы на мобильную связь вероятнее всего подорожают на 5 процентов.

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Фото: pixabay

ИА REGNUM передает, что причина роста тарифов связана с ограничениями, которые были объявлены в период пандемии коронавируса. Из-за этого теперь операторам нужно компенсировать потери.