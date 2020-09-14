Радий Хабиров рассказал об открытии в республике нескольких новых школ
| 14 сен 2020 | 18:03
Глава Башкирии Радий Хабиров поделился радостной новостью. Он сообщил об открытии в республике нескольких новых школ.
Радий Хабиров отметил, что к новому учебному году были открыты две большие школы в Уфимском районе — на 640 мест с детсадом на 160 мест в Чесноковке и на 365 мест в Жуково. Также школы были построены в микрорайоне Шахтау в Стерлитамаке, в селе Леуза Кигинского района, в деревнях Штанды Балтачевского района, Айдакаево Белокатайского района, Кшлау-Елга Аскинского района. Школа-интернат для особенных детей появилась в Янауле. После капитального ремонта открылась школа в селе Демский Бижбулякского района.
Еще четыре образовательных учреждения находятся в процессе строительства. До конца года должны появиться большие школы с детсадами в селах Михайловка и Зубово Уфимского района, начальная школа в селе Шаран Шаранского района и школа в деревне Первомайск Нуримановского района.