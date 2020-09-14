Радий Хабиров рассказал об открытии в республике нескольких новых школ

| 14 сен 2020 | 18:03

Глава Башкирии Радий Хабиров поделился радостной новостью. Он сообщил об открытии в республике нескольких новых школ.



— В моих поездках по республике чаще всего люди говорят, что нужны новые школы, — поделился Глава РБ со своими подписчиками в соцсетях. — И мы продолжаем их строить, и не остановимся, несмотря на бюджетные проблемы, связанные с ковидом.









Радий Хабиров отметил, что к новому учебному году были открыты две большие школы в Уфимском районе — на 640 мест с детсадом на 160 мест в Чесноковке и на 365 мест в Жуково. Также школы были построены в микрорайоне Шахтау в Стерлитамаке, в селе Леуза Кигинского района, в деревнях Штанды Балтачевского района, Айдакаево Белокатайского района, Кшлау-Елга Аскинского района. Школа-интернат для особенных детей появилась в Янауле. После капитального ремонта открылась школа в селе Демский Бижбулякского района.



Еще четыре образовательных учреждения находятся в процессе строительства. До конца года должны появиться большие школы с детсадами в селах Михайловка и Зубово Уфимского района, начальная школа в селе Шаран Шаранского района и школа в деревне Первомайск Нуримановского района.

— Жизнь продолжается, карантины уйдут в прошлое, а дети должны учиться в хороших условиях, подчеркнул руководитель республики.

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Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях