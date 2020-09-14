Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В 2021 году увеличится материнский капитал

В 2021 году увеличится материнский капитал

В 2021 году увеличится материнский капитал

| 14 сен 2020 | 19:53

Размер материнского капитала вырастет в 2021 году. На первого ребенка он составит 483 882 рубля, на второго — до 639 432 рублей. Об этом сообщает ТАСС.



По расчетам Минтруда, материнский капитал в 2021 году смогут получить 1,2 миллиона семей. Об этом сообщили в ведомстве, ссылаясь на подготовленный ведомством проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 годов.

В России некоторым категориям пенсионеров с 1 октября повысят пенсию

Читайте также:

В России некоторым категориям пенсионеров с 1 октября повысят пенсию
Право на материнский капитал в размере 460 тысяч 617 рублей семьи с первенцем получили в этом году. Эту меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин в январе во время ежегодного послания Федеральному собранию. Тогда же маткапитал на второго ребенка увеличили на 150 тысяч рублей, сумма составила более 616 тысяч рублей. Программу материнского капитала продлили до 2026 года.
Читать дальше...

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: newsbash.ru

Читайте также

Путин пообещал продлить маткапитал и выплачивать его с рождением первенца
Политика
Путин пообещал продлить маткапитал и выплачивать его с рождением первенца
Пенсионный фонд России обозначил, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
Общество
Пенсионный фонд России обозначил, кто сможет получить материнский капитал в 2022 году
В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала
Общество
В России в 2020 году вырастет размер материнского капитала
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Общество
Россиянки получат к материнскому капиталу доплату 250 тысяч рублей
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
Общество
Решение о выдаче материнского капитала будет приниматься за 15 дней - Минтруд
Россиянам напомнили о получении компенсации за неиспользованный материнский капитал
Общество
Россиянам напомнили о получении компенсации за неиспользованный материнский капитал
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Общество
Жители Башкирии имеют право на дополнительные ежемесячные выплаты при рождении второго ребенка
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Общество
Материнский капитал: изменения в 2018 году
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: