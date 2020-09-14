В 2021 году увеличится материнский капитал

| 14 сен 2020 | 19:53

Размер материнского капитала вырастет в 2021 году. На первого ребенка он составит 483 882 рубля, на второго — до 639 432 рублей. Об этом сообщает ТАСС.







По расчетам Минтруда, материнский капитал в 2021 году смогут получить 1,2 миллиона семей. Об этом сообщили в ведомстве, ссылаясь на подготовленный ведомством проект бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период 2022-го и 2023 годов.

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Фото: newsbash.ru

Право на материнский капитал в размере 460 тысяч 617 рублей семьи с первенцем получили в этом году. Эту меру поддержки анонсировал президент России Владимир Путин в январе во время ежегодного послания Федеральному собранию. Тогда же маткапитал на второго ребенка увеличили на 150 тысяч рублей, сумма составила более 616 тысяч рублей. Программу материнского капитала продлили до 2026 года.