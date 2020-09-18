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В России поддержка безработных граждан продолжится и в 2021 году

В России поддержка безработных граждан продолжится и в 2021 году

| 18 сен 2020 | 11:46

В 2021 году в России намерены продолжать оказывать поддержку безработным гражданам страны, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов на канале «Россия-24".



«Пособия безработным, действительно, у нас в этом году были увеличены. Мы предусмотрели дополнительные средства в текущем году - более 100 млрд рублей пошло на реализацию этой задачи. Кстати говоря, не только в этом году, но и на следующий год мы также предусматриваем дополнительные ресурсы для того, чтобы помочь людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. Меры социальной защиты наших граждан, которые еще не нашли работу, - они будут обеспечены в полном объеме», - отметил он.

Россиянам, которые потеряли работу из-за коронавируса, в правительстве увеличили размер пособия до уровня МРОТ до 12,14 тысяч рублей, минимальный размер – 4,5 тысячи рублей.

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Уровень безработицы, по данным Минэкономразвития, по итогам 2020 года составит 5,7 процентов, в 2021 году ожидается снижение до 5,2 процентов. 

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Источник: gorobzor.ru

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