Жители России могут получить налоговый вычет при покупке участка

| 18 сен 2020 | 17:21

Россиянам напомнили о том, что они могут оформить налоговый вычет при покупке дачного участка. Об этом сообщили в ФНС России.







Отмечается, что граждане имеют право получить имущественный налоговый вычет в связи с расходами на покупку садового земельного участка, где был построен жилой дом, после госрегистрации права собственности на дом.



Об этом гласит письмо Минфина России от 7 сентября 2020 года.

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Как получить выплату? Согласно новации, физические лица могут получить налоговый вычет в двух случаях: в связи с расходами на покупку участка, где расположен приобретаемый жилой дом, либо при покупке участка, предназначенного для индивидуального жилищного строительства.Как поясняют эксперты, земельные участки с такими видами использования как «садовый земельный участок», «для садоводства», «для ведения садоводства», «дачный земельный участок», «для ведения дачного хозяйства» и «для дачного строительства» считаются равнозначными. На такой земле можно возводить садовые, жилые дома, размещать хозяйственные постройки, устанавливать гаражи.





Фото: newsbash.ru