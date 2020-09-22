На создание дополнительных мест в детсадах, Башкирия получит 700 млн рублей

| 22 сен 2020 | 09:48

Из федерального бюджета Башкирия получит 700 миллионов рублей на создание дополнительных мест для малышей в детсадах региона. Детки от полутора до трёх лет получат около тысячи новых мест. Об этом заявил председатель правительства России Михаил Мишустин 22 сентября, на совещании с вице-премьерами.



— Правительство продолжает повышать доступность детских садов. Подписано распоряжение о перераспределении субсидий регионам на эти цели. Свыше 700 млн рублей получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольский края, Челябинская область, -– сообщил Мишустин.

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