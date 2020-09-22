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В России дополнительно профинансируют выплаты на третьего ребенка

В России дополнительно профинансируют выплаты на третьего ребенка

| 22 сен 2020 | 17:40

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о том, что еще 36 регионов России получат более 2,5 млрд рублей на поддержку многодетных семей. Об этом сообщил «Интерфакс». 



«Правительство перераспределило субсидии регионам на поддержку многодетных семей, предоставление им ежемесячных выплат на третьего или последующих детей. Соответствующе распоряжение подписано», - сказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам Михаила Мишустина, с учетом новых выделенных средств всего софинансирование таких расходов из федерального бюджета составит 50 млрд рублей. 

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Премьер также сообщил, что будут перераспределены субсидии на дополнительные места в детских садах. 
«А именно на создание дополнительных мест для самых маленьких детей - от полутора до трех лет. Свыше 700 млн рублей получат Республика Башкортостан, Красноярский и Ставропольские края, Челябинская область», - отметил он. 
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Источник: gorobzor.ru

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