Путин заявил об индексации пенсий в 2021 году

| 23 сен 2020 | 16:03

В 2021 году в России проиндексируют пенсии на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин.







«Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году», — приводит слова Путина телеканал 360. Глава государства также подчеркнул, что зарплаты ниже уровня МРОТ (12 130 рублей) недопустимы и противоречат Конституции РФ.

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В Конституции РФ утверждена ежегодная индексация пенсий не реже одного раза в год. В поправке также уточняется, что государство гарантирует МРОТ не менее величины прожиточного минимума для трудящихся. Основной закон страны гарантирует россиянам обязательное соцстрахование и индексацию социальных выплат, пишет «Национальная служба новостей».