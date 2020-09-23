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В России материнский капитал будет ежегодно индексироваться
| 23 сен 2020 | 16:07
Президент России Владимир Путин заявил об индексации материнского капитала. По его словам, пересмотр суммы капитала будет проводиться ежегодно.
«Материнский капитал будет ежегодно индексироваться», — заявил глава государства во время своего выступления в Совете Федерации РФ. Он также напомнил, что с января следующего года сумма капитала увеличится почти на 23 тысячи рублей.