В минтруда Башкирии рассказали, когда родители получат запоздавшие пособия на детей

| 26 сен 2020 | 11:52

Башкирия получила финансирование для ежемесячных денежных выплат на детей, рожденных третьими или последующими после 31 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения.







«До конца текущего месяца средства будут зачислены на счета получателей ЕДВ, открытые в кредитных организациях», – уточнили в ведомстве.

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Напомним, ранее сообщалось, что Башкирия вошла в число восьми регионов, которым потребовались дополнительные средства из федерального бюджета, потому что по итогам первого полугодия обновились сведения о количестве получателей пособий – родителей третьих или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2017 года.