Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В минтруда Башкирии рассказали, когда родители получат запоздавшие пособия на детей

В минтруда Башкирии рассказали, когда родители получат запоздавшие пособия на детей

В минтруда Башкирии рассказали, когда родители получат запоздавшие пособия на детей

| 26 сен 2020 | 11:52

Башкирия получила финансирование для ежемесячных денежных выплат на детей, рожденных третьими или последующими после 31 декабря 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства семьи, труда и социальной защиты населения.



«До конца текущего месяца средства будут зачислены на счета получателей ЕДВ, открытые в кредитных организациях», – уточнили в ведомстве.

В России дополнительно профинансируют выплаты на третьего ребенка

Читайте также:

В России дополнительно профинансируют выплаты на третьего ребенка
Напомним, ранее сообщалось, что Башкирия вошла в число восьми регионов, которым потребовались дополнительные средства из федерального бюджета, потому что по итогам первого полугодия обновились сведения о количестве получателей пособий – родителей третьих или последующих детей, родившихся после 31 декабря 2017 года. 

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa.aif.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: