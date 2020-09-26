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Россиян в следующем году ждет повышение цен на газ и электроэнергию

Россиян в следующем году ждет повышение цен на газ и электроэнергию

| 26 сен 2020 | 20:04

С 2021 года в России будут повышены тарифы на электричество и газ. Прогноз о повышении цен на коммунальные услуги одобрило правительство РФ.



«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — указано в прогнозе Минэкономразвития до 2023 года.

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Также с июля 2021 года на 3% подорожают тарифы на газ. Кроме коммунальных услуг, вырастут цены на пассажирские железнодорожные перевозки. С января 2021 года проезд в поездах и электричках подорожает на 3,7%. Предложения Минэкономразвития уже одобрило российское правительство.

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Источник: ura.news

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