Россиян в следующем году ждет повышение цен на газ и электроэнергию

| 26 сен 2020 | 20:04

С 2021 года в России будут повышены тарифы на электричество и газ. Прогноз о повышении цен на коммунальные услуги одобрило правительство РФ.







«В целях снижения объема перекрестного субсидирования в электросетевом комплексе размер индексации тарифов на передачу электрической энергии населению в среднем по РФ сохранится на уровне 5% ежегодно. Такими же темпами будут расти и регулируемые тарифы на электроэнергию для населения», — указано в прогнозе Минэкономразвития до 2023 года.

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Также с июля 2021 года на 3% подорожают тарифы на газ. Кроме коммунальных услуг, вырастут цены на пассажирские железнодорожные перевозки. С января 2021 года проезд в поездах и электричках подорожает на 3,7%. Предложения Минэкономразвития уже одобрило российское правительство.