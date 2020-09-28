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В Архангельском районе появится придорожный комплекс европейского уровня

В Архангельском районе появится придорожный комплекс европейского уровня

| 28 сен 2020 | 09:18

Здесь разместится мотель, станция техобслуживания, заправка, магазин и кафе. Инвестиции в проект составят 135 млн рублей, а работать здесь будут 59 человек. Проект рассмотрели на заседании «Инвестчас».



По словам предпринимателя Рафаэля Харисова, для начала работ требуется изменить назначение земельного участка и подготовить его под строительство объекта.

Уже известно, что государство возьмет на себя часть затрат на строительство инженерной и транспортной инфраструктуры.

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– Многие инвесторы, которые реализуют подобные проекты, ориентируются на федеральные трассы, сказал глава Башкирии Радий Хабиров. - У меня всегда было желание, чтобы красивые, удобные сервисные комплексы появлялись и на республиканских дорогах.
Напомним, в Башкирии разработали программу для «цивилизации» придорожных кафе и мотелей. В республике будут включать в список приоритетных инвестиционных проектов строительство придорожных кемпингов стоимостью более 50 млн рублей. В случае, если в таком мотеле будет работать 25 человек, то инвестор может получить земельный участок без торгов. Кроме того, предприниматели, развивающие сервис на трассах, получат субсидии на возмещение строительства транспортной и инженерной инфраструктуры в объёме до 50 процентов этих расходов, но не более 30 млн рублей.

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Источник: www.sobkor02.ru

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