В Кигинском районе запустят «Молочную кухню»

Кигинский район | 28 сен 2020 | 17:45

Новое производство молочной продукции в селе Верхние Киги начнет работать 2 октября. Оно расположилось в специально возведенном модульном здании и оснащено самым современным оборудованием. Здесь будет перерабатываться до 3,5 тонны молока в сутки.







Продукцию «Молочной кухни» будут бесплатно получать 1,5 тысячи детей до трех лет из пяти районов северо-востока – Кигинского, Дуванского, Мечетлинского, Салаватского и Белокатайского.

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Производство в Верхних Кигах станет седьмым по счету в республике. Сейчас аналогичные предприятия действуют в Уфе, Стерлитамаке, Октябрьском, Нефтекамске, Белорецке и Сибае. Продукция выдается в 97 раздаточных пунктах, более чем в тридцати селах и деревнях действует выездная выдача.Всего в республике молочные продукты бесплатно получают 22,6 тысячи детей до трех лет льготных категорий. Кроме того, она поставляется в детские сады и школы.С 28 сентября продукцию «Молочной кухни» родители смогут приобрести в десяти магазинах торговой сети «Дворик». Ранее в этот список вошли торговые сети «Байрам», «Ярмарка», «Апельсин», «Аксарлак» и «Стерх».Добавим, что «Молочная кухня» планирует открыть в республике еще одно производство – в селе Иглино Иглинского района. Кроме того, в планах поставки продукции в пять магазинов торговой сети «Полушка».