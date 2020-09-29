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В России перенесли переход пенсионеров и получателей соцвыплат на карты "Мир"

В России перенесли переход пенсионеров и получателей соцвыплат на карты "Мир"

| 29 сен 2020 | 16:08

С 1 октября все пенсии и пособия должны были приходить только на карты «Мир», но Центробанк снова отложил это нововведение. Старыми картами платежных систем Visa и MasterCard можно будет пользоваться до конца года, а новые правила вступят в силу с 1 января.



— Мы видим, что большинство пенсионеров уже были переведены на карты «Мир» и уже ими пользуются, но есть еще часть пенсионеров, которые по каким-то причинам такие карты не получили, поэтому мы приняли решение продлить данный срок до конца текущего года, то есть до 31 декабря. Мы полагаем, что этого времени достаточно, и банки смогут выполнить все свои обязательства, — объяснили в Центробанке.

Переход на карту «Мир» касается не только пенсионеров. Помимо пенсий на нее будут перечислять все выплаты из пенсионного фонда, пособия по беременности и родам, пособия на детей от 3 до 7 лет, а также выплаты, которые полагаются при рождении третьего или последующих детей.

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Ранее этот переход уже откладывали. Изначально все пенсии и пособия должны были перевести на «Мир» еще с 1 июля, но было принято решение сдвинуть дату из-за распространения коронавирусной инфекции.

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Источник: ufa1.ru

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