В России вырастут пособия на ребенка от 3 до 7 лет

| 30 сен 2020 | 11:20

В России увеличится пособие на ребенка от трех до семи лет. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.



Известно, что изменения коснутся выплат, предназначенных для малообеспеченных семей. Размер пособия может вырасти до размера регионального прожиточного минимума, если соблюдены несколько показателей.







«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — отметили в федеральном Министерстве труда.

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По данным РИА Новости, на эти средства будут направлены 95 млрд рублей. На данный момент пособие выплачивается 3,8 миллиона детей.