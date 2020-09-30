Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России вырастут пособия на ребенка от 3 до 7 лет

В России вырастут пособия на ребенка от 3 до 7 лет

В России вырастут пособия на ребенка от 3 до 7 лет

| 30 сен 2020 | 11:20

В России увеличится пособие на ребенка от трех до семи лет. Об этом сообщили в Министерстве труда РФ.

Известно, что изменения коснутся выплат, предназначенных для малообеспеченных семей. Размер пособия может вырасти до размера регионального прожиточного минимума, если соблюдены несколько показателей.



«Со следующего года планируется увеличить размер ежемесячной выплаты до регионального прожиточного минимума на ребенка, если среднедушевой доход семьи при выплате пособия в половину прожиточного минимума не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума», — отметили в федеральном Министерстве труда.

В Башкирии многодетным семьям спишут часть задолженности по ипотеке

Читайте также:

В Башкирии многодетным семьям спишут часть задолженности по ипотеке
По данным РИА Новости, на эти средства будут направлены 95 млрд рублей. На данный момент пособие выплачивается 3,8 миллиона детей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: