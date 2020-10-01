В Стерлибашевском районе запустили солнечную электростанцию

Стерлибашевский район | 01 окт 2020 | 10:01

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о запуске новой электростанции в Стерлибашевском районе. Строительством занималась китайская компания «Солар системс». Электростанция работает на солнечных батареях. В проект было вложено 3,4 миллиарда рублей инвестиций.







Как отметил Радий Хабиров, появились и новые рабочие места. Энергией смогут пользоваться жители не только Стерлибашевского, но и соседних районов Башкирии. Ее мощность 25 мегаватт.

— У нас есть подобный проект – зимой мы открыли СЭС в Бурзянском районе. Много солнечных дней в году, удобное географическое расположение – это делает такие проекты экономически обоснованными и удобными для жителей и для бизнеса. В планах сделать Башкортостан ведущим производителем альтернативной энергетики, — написал в социальных сетях руководитель республики.

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Фото: социальные сети