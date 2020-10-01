Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Стерлибашевском районе запустили солнечную электростанцию

В Стерлибашевском районе запустили солнечную электростанцию

В Стерлибашевском районе запустили солнечную электростанцию

Стерлибашевский район | 01 окт 2020 | 10:01

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о запуске новой электростанции в Стерлибашевском районе. Строительством занималась китайская компания «Солар системс». Электростанция работает на солнечных батареях. В проект было вложено 3,4 миллиарда рублей инвестиций.



Как отметил Радий Хабиров, появились и новые рабочие места. Энергией смогут пользоваться жители не только Стерлибашевского, но и соседних районов Башкирии. Ее мощность 25 мегаватт.

В Архангельском районе появится придорожный комплекс европейского уровня

Читайте также:

В Архангельском районе появится придорожный комплекс европейского уровня
— У нас есть подобный проект – зимой мы открыли СЭС в Бурзянском районе. Много солнечных дней в году, удобное географическое расположение – это делает такие проекты экономически обоснованными и удобными для жителей и для бизнеса. В планах сделать Башкортостан ведущим производителем альтернативной энергетики, — написал в социальных сетях руководитель республики.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: социальные сети

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: