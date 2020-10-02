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В России размер материнского капитала планируют увеличить на 3,7 процента

В России размер материнского капитала планируют увеличить на 3,7 процента

| 02 окт 2020 | 15:03

Пенсионный Фонд России планирует в 2021 году увеличить суммы материнского капитала. Увеличится номинал всех видов сертификатов.

Выплаты увеличатся на 3,7 процента. Соответственно, номинал сертификата на первого ребенка составит 483 882 рубля, на второго — до 639 432 рублей. Об этом сообщают «Аргументы недели».



Сейчас существует пять вариантов распоряжения маткапиталом. На него можно купить, построить или реконструировать жильё; потратить его на образование детей; на пенсию мамы, на адаптацию детей-инвалидов или оформить ежемесячную выплату на второго ребенка до трех лет для семей со среднедушевым доходом не выше двух прожиточных минимумов.

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В процессе обсуждения еще два возможных варианта использования маткапитала. Рассматривается возможность потратить его на автомобиль или на ремонт.

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Источник: i-gazeta.com

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