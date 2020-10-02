В Уфу доставят 10 модернизированных троллейбусов | видео

Уфа | 02 окт 2020 | 17:40

В столицу республики доставят 10 новых троллейбусов. Соответствующий аукцион выиграл Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.





Важная техническая особенность закупаемого электротранспорта — возможность автономного хода на дальность не менее 20 километров. Модель гибридного троллейбуса/электробуса «Горожанин» способна проехать на аккумуляторах до 30 километров.

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Фото: скрин видео

Видео: Филиал ВГТРК ГТРК "Башкортостан"

По сравнению с чистым электробусом у нее есть возможность заряда источников питания при движении под контактной сетью. Это исключает простои в работе и необходимость строительства зарядных станций на конечных точках маршрутов. Кроме того, троллейбус оборудован камерами видеонаблюдения и электронной системой регулировки подвески — для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.