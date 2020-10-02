В Уфу доставят 10 модернизированных троллейбусов | видео

В столицу республики доставят 10 новых троллейбусов. Соответствующий аукцион выиграл Уфимский трамвайно-троллейбусный завод.
Важная техническая особенность закупаемого электротранспорта — возможность автономного хода на дальность не менее 20 километров. Модель гибридного троллейбуса/электробуса «Горожанин» способна проехать на аккумуляторах до 30 километров.
По сравнению с чистым электробусом у нее есть возможность заряда источников питания при движении под контактной сетью. Это исключает простои в работе и необходимость строительства зарядных станций на конечных точках маршрутов. Кроме того, троллейбус оборудован камерами видеонаблюдения и электронной системой регулировки подвески — для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram