В Павловское водохранилище близ села Караидель выпустили 46 тысяч мальков стерляди

Караидельский район | 02 окт 2020 | 23:42

В Башкирии экологи выпустили на Павловском водохранилище близ села Караидель 46000 мальков стерляди. Специалисты считают, что это позволит расширить ареал обитания стерляди в Башкортостане, а также повысить рыбопродуктивность Павловского водохранилища.







- Молодняк ценнейшей рыбы вырастили в инкубационном цехе рыбоводческого хозяйства Челябинской области, - рассказала специалист отдела реализации программ природопользования минэкологии РБ Екатерина Гребенщикова. - Мальков успешно доставили до места назначения.

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Экологи отмечают, что выпуск молоди стерляди в Павловское водохранилище позволит компенсировать ущерб водным биологическим ресурсам, нанесенный из-за русловыпрямительных и берегоукрепительных работ на реке Инзер у деревни Узунларово в Архангельском районе.