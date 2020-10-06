В Уфе не хватает водителей маршруток

Уфа | 06 окт 2020 | 15:53

На пресс-конференции, посвященной вопросам транспортной системы Башкирии, были рассмотрены основные жалобы жителей республики.







Так, в социальных сетях уфимцы сообщают об отсутствии автобусов в вечернее время, в частности, гражданам трудно попасть в микрорайон Инорс после 20.00. Заместитель генерального директора по пассажирским перевозкам ГУП «Башавтотранс» Сергей Паскин сообщил, что по данному маршруту в городе с 6 утра до 12 часов ночи с интервалом в 10 минут ходят 30 автобусов, однако после 20.00 на линии остаются от 10 до 12 единиц техники.

— Определенные трудности есть, замечание принято. Водители не должны находиться за рулем больше восьми часов в день, режим труда и отдыха должен соблюдаться. Машины готовы, однако рабочих рук в настоящий момент не хватает. В среднем заработная плата водителей на сегодняшний день может составлять 35-40 тысяч рублей. Набор соискателей идет, эту проблему мы решаем, — прокомментировал Сергей Паскин.

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