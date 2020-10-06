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В Башкирии хотят расширить функционал карты "Алга"

В Башкирии хотят расширить функционал карты "Алга"

| 06 окт 2020 | 16:40

6 октября на пресс-конференции, посвященной вопросам транспортной системы региона, заместитель генерального директора Башкирского регистра социальных карт Олег Романов сообщил о расширении функций транспортной карты «Алга».



По его словам, в будущем она может заменить бонусные карты, по ней граждане будут получать скидки на товар.

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— В кошельке люди каждый день носят с собой по 150 карт разных магазинов. Мы хотим прийти к тому, чтобы жители республики с удобством пользовались только одной картой «Алга», получали такие же скидки в торговых точках. Чтобы реализовать эту идею, будем заключать соглашения с магазинами. Предпринимателям подобное сотрудничество также выгодно, они смогут сэкономить на сопровождении дисконтных программ и увеличить свои доходы за счет большого числа покупателей, — поделился планами Олег Романов.
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Источник: proural.info

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