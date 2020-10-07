В Нефтекамске открылась бесплатная станция зарядки для электромобилей

Нефтекамск | 07 окт 2020 | 12:23

Накануне, 6 октября, в башкирском Нефтекамске появилась новая зарядная станция для электрокаров. Станцию предоставила швейцарская корпорация АВВ.







Как отмечается в сообщении мэрии города, она медленного типа — для подзарядки одного электрокара потребуется около 3-4 часов. Это вторая подобная «электрозаправка» в городе с населением чуть более ста тысяч человек.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: администрация Нефтекамска

Напомним, ранее сообщалось о проблеме отсутствия зарядных станций в городах Башкирии, что становится причиной малой популярности экологичного вида транспорта. К примеру, в столице Башкирии работает всего лишь две станции зарядки медленного типа, тогда как большинство городов-миллионников страны могут предоставить владельцам электрокаров несколько зарядок быстрого типа, где на подзарядку транспорта потребуется всего лишь несколько минут вместо нескольких часов.