В Ермекеевском районе завершилась газификация одного из микрорайонов

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» завершили работы по газификации микрорайона «Южный» села Ермекеево. Новый газопровод обеспечит условия для газификации порядка 200 домовладений и ряда объектов социальной инфраструктуры.
Общая протяженность газораспределительных сетей составила более 4 км. Работы выполнены в рамках реализации Программы газификации Республики Башкортостан, финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.
«На данный момент к приему газа полностью готовы два домовладения. В ближайшее время еще 12 домов будут подключены к газоснабжению. По вопросам газификации, заключению договоров на техническое обслуживание и поставку природного газа жители села могут обратиться в клиентский центр компании», — сообщил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям Евгений Сельянов.