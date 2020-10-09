В Ермекеевском районе завершилась газификация одного из микрорайонов

Ермекеевский район | 09 окт 2020 | 11:46

Специалисты «Газпром газораспределение Уфа» завершили работы по газификации микрорайона «Южный» села Ермекеево. Новый газопровод обеспечит условия для газификации порядка 200 домовладений и ряда объектов социальной инфраструктуры.







Общая протяженность газораспределительных сетей составила более 4 км. Работы выполнены в рамках реализации Программы газификации Республики Башкортостан, финансируемой за счет средств специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям.

«На данный момент к приему газа полностью готовы два домовладения. В ближайшее время еще 12 домов будут подключены к газоснабжению. По вопросам газификации, заключению договоров на техническое обслуживание и поставку природного газа жители села могут обратиться в клиентский центр компании», — сообщил заместитель генерального директора по строительству и инвестициям Евгений Сельянов.

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В настоящее время за счет средств спецнадбавки и чистой прибыли в республике одновременно ведутся работы по строительству и проектированию 26 объектов газификации протяженностью более 160 км.