Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » Стали известны подробности строительства нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Стали известны подробности строительства нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Стали известны подробности строительства нового ковид-госпиталя в Стерлитамаке

Стерлитамакский район | 11 окт 2020 | 11:07

При строительстве временного клинико-диагностического инфекционного центра в Стерлитамаке были учтены недочеты, допущенные при возведении такого госпиталя в Уфе.

Накануне, 10 октября, представительная делегация в составе главы Башкирии Радия Хабирова, премьер-министра Андрея Назарова, министра здравоохранения Максима Забелина и еще ряда чиновников побывала на месте строительства нового инфекционного госпиталя в Стерлитамаке.



Напомним, решение о его строительстве было принято на этой неделе, госпиталь планируется построить до 15 декабря в сжатые сроки, поскольку вторая волна коронавируса начала стремительно набирать обороты.

Под центр отведено порядка 14 тысяч кв. м. Там запланировано строительство 70 изолированных боксов. Госпиталь сможет принимать не менее 300 пациентов.

Помимо инфекционных боксов, в центре предполагается оборудовать родильное и детское отделения, хирургический блок, отделение томографии и бак-лабораторию. Рядом с госпиталем будет оборудована вертолетная площадка. По мнению главы минздрава РБ Максима Забелина, по окончании пандемии, госпиталь можно будет перепрофилировать.

В Стерлитамаке приступили к строительству ковид-госпиталя

Читайте также:

В Стерлитамаке приступили к строительству ковид-госпиталя
Радий Хабиров поручил госкомтрансу РБ озаботиться оборудованием подъездных путей к будущему госпиталю в Стерлитамаке, а минздраву – готовить персонал для работы в нем.


– Сегодня каждый день для нас дорог: идёт рост заболевания, и нет оснований думать, что он остановится в ближайшее время, – отметил Радий Хабиров. – Решение о строительстве мы приняли всего два дня назад, но работы уже начались, иначе никак.
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: mkset.ru
Фото: glavarb.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: