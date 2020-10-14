Архитекторы Уфы показали, как изменится парк "Кашкадан"

Уфа | 14 окт 2020 | 09:34

Главархитектура Уфы показала, как будет выглядеть обновленный парк «Кашкадан» в Уфе. Соответствующие фотографии появились на сайте ведомства накануне, 13 октября. Оказалось, что архитекторы хотят сделать подходы к пляжу с комфортными уклонами, а зону воркаута установить на резиновом покрытии с выдержанным безопасным расстоянием между тренажерами.







Спуск к воде для маломобильных граждан будет по бетонному пандусу, на нем и на лестницах установят поручни. В настоящее время конструкция демонтирована на время работ по дноуглублению озера, но после благоустройства береговой линии и прибрежной полосы пандус и спуск к воде будут восстановлены.

— Первоначально парку не повезло с проектировщиком и подрядчиком, оставившими множество недоделок и брака. Например, плитка на главной аллее (от надземного перехода в сторону озера) была уложена с нарушениями, бордюры выставлены криво, дорожки и тротуары были сделаны ненормативными по ширине и уклонам. А также в процессе так называемого благоустройства были порваны силовые кабели, уничтожен рулонный газон, оставлен строительный мусор. Все допущенные нарушения, а также противоречивые проектные решения пришлось устранять новым проектировщику и подрядчику, — отметили чиновники.









В пляжной зоне установят кабины с раздевалкой, душем и туалетом для обычных посетителей и маломобильных граждан.Вся созданная инфраструктура будет экологичной: вдоль береговой линии предусмотрен лоток, отводящий ливневые, талые и хозяйственные воды в канализацию. Вдоль берега планируется построить смотровые площадки и деревянную тропиночную сеть, высадить травянистую флору, защищающую озеро от загрязнения.

На всё город выделил из бюджета 653 миллиона 642 тысячи 716 рублей 61 копейку.









Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram