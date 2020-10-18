Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии многодетные семьи могут получить 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий

В Башкирии многодетные семьи могут получить 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий

В Башкирии многодетные семьи могут получить 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий

| 18 окт 2020 | 10:41

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление с порядком предоставления многодетным семьям, а также семьям с ребенком-инвалидом единовременной выплаты для улучшения жилищных условий. Деньги можно получить вместо бесплатного земельного участка.



На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут претендовать семьи, в которых есть трое или более несовершеннолетних детей. Также ее могут получить семьи с несовершеннолетним ребенком-инвалидом.

Они должны состоять на учете для получения земельного участка. Как раз взамен получения этого участка можно подать заявку на получение единовременной выплаты. Но потратить ее можно лишь на определенные цели — оплату жилья, строительства дома, погашения ипотеки, либо покупки земельного участка. При этом, квартира, дом, либо земля должны быть на территории Башкирии.

В России размер материнского капитала планируют увеличить на 3,7 процента

Читайте также:

В России размер материнского капитала планируют увеличить на 3,7 процента
Единовременная выплата будет производиться на наличными средствами, а в качеств специального свидетельства. Срок его действия составит три года.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: