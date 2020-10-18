В Башкирии многодетные семьи могут получить 250 тысяч рублей на улучшение жилищных условий

| 18 окт 2020 | 10:41

Председатель правительства Башкирии Андрей Назаров подписал постановление с порядком предоставления многодетным семьям, а также семьям с ребенком-инвалидом единовременной выплаты для улучшения жилищных условий. Деньги можно получить вместо бесплатного земельного участка.







На единовременную денежную выплату в размере 250 тысяч рублей могут претендовать семьи, в которых есть трое или более несовершеннолетних детей. Также ее могут получить семьи с несовершеннолетним ребенком-инвалидом.



Они должны состоять на учете для получения земельного участка. Как раз взамен получения этого участка можно подать заявку на получение единовременной выплаты. Но потратить ее можно лишь на определенные цели — оплату жилья, строительства дома, погашения ипотеки, либо покупки земельного участка. При этом, квартира, дом, либо земля должны быть на территории Башкирии.

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Единовременная выплата будет производиться на наличными средствами, а в качеств специального свидетельства. Срок его действия составит три года.