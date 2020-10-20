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Стало известно, какой размер пенсии по старости будет у россиян в 2021 году
| 20 окт 2020 | 18:30
С нового года среднемесячный размер пенсии по старости достигнет 17 443 рублей. Об этом сообщается в проекте бюджета ПФ РФ на следующий год и плановый период 2022-2023 года.
Так, размер единовременной пенсии в 2021 году составит 15,5 тысяч рублей. В плановом периоде 2022-2023 годам - 31,9 тысяч рублей и 32,6 тысячи рублей, соответственно. Планируется, что на эти цели выделят 12,5 миллиардов рублей в 2021 году, 24,2 миллиарда рублей - в 2022 году, 23,8 миллиардов рублей - в 2023 году.
Также с нового года страховая пенсия повысится на 6,3%, а социальная пенсия — на 2,6%. Сумма фиксированной выплаты, применяемой при начислении страховой пенсии, будет составлять 6 044 рублей.