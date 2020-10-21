В райцентре Дуванского района появится новый парк для отдыха
Дуванский район | 21 окт 2020 | 15:50
В райцентре Дуванского района завершили первый этап строительства семейного парка активного отдыха. В селе Месягутово совсем недавно территория старой начальной школы выглядела заброшенным пустырем с полуразрушенными зданиями, тополями и бурьяном. А теперь здесь расположился современный семейный парк активного отдыха.
В администрации Дуванского района рассказали, что сейчас завершен лишь первый этап строительства этого большого парка. А подготовительные работы были начаты еще в 2019 году. Сначала убрали все старые строения, спилили тополя, провели работы по переносу коммуникаций, а потом приступили к строительству. А уже в этом году сделали тротуары, постелили резиновое покрытие на детской и баскетбольной площадках. Также в парке создали площадку ГТО с резиновым покрытием, площадки для зоны отдыха и настольных игр. Появилась здесь и удобная стоянка для автомобилей. Успели также строители завершить ограждение парка, баскетбольной зоны и провести освещение.
Как поясняет пресс-служба МинЖКХ РБ, появление новой точки притяжения для месягутовцев стало возможным благодаря региональному проекту «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Второй этап строительства семейного парка активного отдыха в Месягутове начнется на следующий год. Здесь установят игровое оборудование на детской площадке с разделением на две возрастные категории. Парк украсят малые архитектурные формы и лавочки.