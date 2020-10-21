В Госдуме одобрили законопроект о повышении подоходного налога для россиян с высокой зарплатой

| 21 окт 2020 | 20:48

Законопроект о повышении подоходного налога для россиян с высокой зарплатой принят в первом чтении. Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, данная инициатива позволит найти средства на поддержку нуждающихся.







«Принятие законопроекта позволит дополнительно направить порядка 60 млрд рублей на лечение детей, которые страдают орфанными заболеваниями», — приведены на сайте Госдумы слова Володина. Он отметил, что поправки в Налоговый кодекс о 15% НДФЛ являются одним из бюджетообразующих законов, над которыми Госдума работает в эту сессию, уточняет RNS.

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Фото: newsbash.ru

Законопроект предусматривает повышение ставки НДФЛ с 13% до 15% для лиц, чей доход превышает 5 млн рублей в год. Он был разработан для исполнения поручения президента РФ Владимира Путина. Налог планируют повысить с 1 января 2021 года.