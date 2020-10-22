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В России продлили программу льготной ипотеки

В России продлили программу льготной ипотеки

| 22 окт 2020 | 14:51

Программа льготной ипотеки, запущенная в мае этого года по поручению президента РФ Владимира Путина, будет продлена до июля следующего года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.



«Программа льготной ипотеки под 6,5% будет продлена до 1 июля 2021 года», — цитирует Мишустина telegram-канал «Раньше всех». Ранее продлить программу предложил глава государства Владимир Путин.

За время действия программы льготной ипотеки с мая этого года Сбербанк выдал 128 тысяч ипотечных кредитов, сообщает Nation News. Общая же сумма всех займов составила 323 миллиарда рублей.

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Источник: ura.news

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