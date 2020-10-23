Завод "Полиэф" в Благовещенском районе вновь обвиняется в загрязнении земель

Благовещенский район | 23 окт 2020 | 14:57

Управление Россельхознадзора по Башкирии при плановом рейдовом осмотре обнаружило загрязнение земельного участка сельскохозяйственного назначения при ликвидации аварии на заводе «Полиэф». Как сообщает пресс-служба ведомства, участок находится на территории пересечения автодороги села Ильина-Поляна-Киевское с рекой Казмышла в Благовещенском районе республики.







Сотрудники «Полиэф» при ликвидации аварии выкопали четыре котлована. Согласно акту планового осмотра, участок относится к категории земель сельскохозяйственного назначения и находится в аренде у ООО «Дружба». Представителями «Полиэф» на участке были проведены работы по планировке территории, в нескольких местах на поверхности стояла вода. Предположительно, она скопилась в местах нахождения котлованов, выкопанных при ликвидации аварии на «Полиэф». Площадь нарушенного участка составила 7 гектаров.









27 мая 2020 года специалистами управления были отобраны пробы на агрохимические показатели, тяжелые металлы и нитраты. Исследования, проведенные в лабораториях Башкирского референтного центра, показали превышение содержания меди и цинка в пробах.

С 13 августа по 9 сентября 2020 года в ходе внеплановой выездной проверки в отношении АО «Полиэф» инспекторами управления был установлен факт порчи земель в результате загрязнения медью и свинцом на общей площади 5,29 гектаров. Загрязнение произошло из-за разрушения верхней части накопительного аварийного резервуара для сбора ливневых и промышленных сточных вод и сброса части содержимого на прилегающую территорию. На расположенном ниже земельном участке сельскохозяйственного назначения были выкопаны котлованы для сбора и временного размещения стоков с целью недопущения их попадания в реку Казмышла. Земельный участок не пригоден для использования по целевому назначению, требуется проведение рекультивации.



8 октября 2020 года по данному факту АО «Полиэф» привлечено к административной ответственности. Постановление вступило в законную силу.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: из открытых источников