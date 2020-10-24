В Башкирии создадут реабилитационные центры для бомжей

| 24 окт 2020 | 17:46

В пресс-центре регионального региона сообщили о том, что для людей без определенного места жительства будут создаваться специальные реабилитационные центры.



Омбудсмен в Башкирии Рима Каюмова отметила, что люди без определенного места жительства отлучены от системы общественных отношений и опасны для общества. Это в большинстве своем мужчины трудоспособного возраста со средним образованием и профессиональными знаниями. Они страдают от туберкулеза и алкоголизма. В РФ около 4 миллионов таких граждан, в Башкирии – 4000-5000.







Как отметил представитель Минздрава региона Евгений Кустов, в медицинские учреждения таких людей доставляет скорая помощь по вызову полиции. Как правило, таким людям требуется не госпитализация, а место для ночлега. Так как у них нет документов, то у больниц возникают сложности с компенсацией трат на их лечение. В этом году больницы оказали помощь 730 таким пациентам.



В Уфе действует один социально-реабилитационный центр для граждан без определенного места жительства.

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Каюмова уверена, что такие центры должны работать во всех крупных городах, чтобы такие люди возвращались к нормальной жизни.Регулярная работа с асоциальными гражданами в Башкирии не ведется. Действия полиции и социальных защитников носят несистемный характер.





Фото: pixabay.com