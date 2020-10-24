В Башкирии БСК продолжит разработку шихана Шахтау

| 24 окт 2020 | 17:52

Башкирская содовая компания планирует продолжить разработку карьера Шахтау до 2040 года. Этот вопрос обсудили в ходе рабочей поездки Радий Хабиров и генеральный директор компании Эдуард Давыдов сегодня, 24 октября.







— Мы уверенно можем сказать, что предприятие обеспечено сырьем до 2027 г. Это время будем использовать для строительства сооружений по добыче сырья из более глубоких горизонтов карьера Шахтау. Обратились к специализированным институтам, которые проанализируют возможность добывать известняк глубже, определят, как откачивать воду, как ее очищать и куда девать ее потом. Я надеюсь, что минимум 25-летний период мы получим, — сообщил Давыдов.

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Фото: Эдуард Давыдов / Vk. com

Глава Башкирии поддержал данное предложение директора БСК. Также они обсудили дальнейшее развитие компании. В частности это возобновление производства стирального порошка, а также использования хлористого кальция для посыпки дорог зимой вместо песка.