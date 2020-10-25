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В Башкирии "Почта России" пополнилась 28 машинами LADA Largus

В Башкирии "Почта России" пополнилась 28 машинами LADA Largus

| 25 окт 2020 | 10:42

Автомобильный парк башкирского отделения Почты России пополнился 28 машинами LADA Largus и двумя "КаМАЗами". Такое пополнение позволит почтальонам существенно увеличить оперативность доставки почты.



- Новые автомобили по своим техническим характеристикам адаптированы под требования, предъявляемые к перевозке почтовых отправлений. "КАМаЗы" имеют грузоподъемность 10 тонн и предназначены для перевозки почты на межрайонных маршрутах, - сообщает пресс-служба Почты России. - Основная часть "Ларгусов" будет использована под курьерскую доставку, популярность которой в последнее время неуклонно растет, особенно в период пандемии.

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Источник: www.sobkor02.ru

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