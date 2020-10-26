В Башкирии, на фоне коронавируса, на 20 процентов выросли расходы бюджета

| 26 окт 2020 | 16:10

Расходы консолидированного бюджета Башкирии за январь-сентябрь 2020 года составили 192,97 млрд рублей – это на 18,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил региональный Минфин.







В структуре расходов за указанный наибольший удельный вес занимает социальная сфера – на нее было потрачено 149,8 млрд рублей (77,7%) всех расходов. На субсидии бюджетным, автономным и другим организациям власти направили 92,2 млрд рублей из казны, пособия, доплаты к пенсиям, страховые и иные социальные выплаты из бюджета ушло 47 млрд рублей.



По состоянию на 1 октября 2020 года доходы казны составили 177,1 млрд рублей, «плюс» 4,7% к прошлому году. Источниками поступлений стали налог на доход физлиц (40,7 млрд рублей), налог на прибыль организаций (24,5 млрд), акцизы (16,7 млрд), налоги на имущество (10,6 млрд), налоги на совокупный доход (6,4 млрд рублей).

– Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 10 млрд рублей, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 4 025,8 млн. рублей или в 1,4 раза, – отметили в ведомстве.

Размер федеральных дотаций увеличился в 2 раза и сложился в размере 62,1 млрд рублей – это 35,1% от общей суммы доходов.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram