В России могут сократить пенсию на 20 процентов

| 31 окт 2020 | 10:40

Пенсию могут сократить на 20% по решению суда или если пенсионеру по ошибке начислят больше положенной суммы, что предусмотрено действующим законодательством. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.







Так, если гражданину зачислят сумму, превышающую его пенсию, ему нужно будет сообщить об ошибке в ПФ. В противном случае, когда выяснится, что получатель скрыл полученные средства, его выплата будет урезана в следующем месяце.



Кроме того, сократить пенсию могут из-за списания долговых обязательств. Однако в этом случае выплату могут уменьшить только по решению суда.



Отметим, что все эти ситуации регулируются ФЗ "О страховых пенсиях" от 28 декабря 2013 года. Согласно которому, пенсия может быть урезана 1 раз в месяц не более чем на 20% из страховой части и фиксированной выплаты.



Однако это ограничение не действует, если речь идет о взыскании алиментов на детей, возмещении вреда лицам, оставшимся без кормильца, или возмещении ущерба из-за преступления.





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