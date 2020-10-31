Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В России могут сократить пенсию на 20 процентов

В России могут сократить пенсию на 20 процентов

В России могут сократить пенсию на 20 процентов

| 31 окт 2020 | 10:40

Пенсию могут сократить на 20% по решению суда или если пенсионеру по ошибке начислят больше положенной суммы, что предусмотрено действующим законодательством. Об этом рассказали в Пенсионном фонде РФ.



Так, если гражданину зачислят сумму, превышающую его пенсию, ему нужно будет сообщить об ошибке в ПФ. В противном случае, когда выяснится, что получатель скрыл полученные средства, его выплата будет урезана в следующем месяце.

Кроме того, сократить пенсию могут из-за списания долговых обязательств. Однако в этом случае выплату могут уменьшить только по решению суда.


Отметим, что все эти ситуации регулируются ФЗ "О страховых пенсиях" от 28 декабря 2013 года. Согласно которому, пенсия может быть урезана 1 раз в месяц не более чем на 20% из страховой части и фиксированной выплаты.

Однако это ограничение не действует, если речь идет о взыскании алиментов на детей, возмещении вреда лицам, оставшимся без кормильца, или возмещении ущерба из-за преступления.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: sterlegrad.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: