Правительство России выделит деньги на погашение части ипотеки семьям с тремя детьми

| 31 окт 2020 | 18:02

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что российское правительство намерены выделить 5,5 миллиарда рублей для погашения ипотечных кредитов семьям с детьми. Речь идет о тех семьях, где после 2019 года родился третий ребенок, передает ТАСС.







«Направим 5,5 миллиарда рублей на полное или частичное погашение ипотечных кредитов за счет государства семьям, где после 1 января 2019 года родился третий ребенок и последующие дети. Их родители могут получить 450 тысяч рублей на компенсацию платежа по жилищному кредиту», ― прокомментировал Михаил Мишустин в ходе заседания кабмина.



Планируется, что выделенные дополнительные средства позволят поддержать не менее 12 тысяч многодетных семей в России.



Ранее сообщалось о том, что программа льготной ипотеки, запущенная в мае этого года по поручению президента РФ Владимира Путина, будет продлена до июля следующего года. Об этом заявил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram