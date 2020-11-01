В России молодым семьям упростили получение соцвыплаты на покупку или строительство жилья

| 01 ноя 2020 | 11:46

Для подачи документов теперь достаточно простой цифровой подписи одного из членов семьи. Опубликовано соответствующее постановление Правительства РФ от 27 октября 2020 года.







Напомним, что социальная выплата на покупку или строительство жилья предоставляется семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет. Наличие детей не обязательно. Кроме того, господдержку может получить одинокий родитель до 35 лет, воспитывающий одного или нескольких детей. Ключевой критерий — семья должна нуждаться в улучшении жилищных условий.



Согласно новой норме, теперь документы можно подать дистанционно через портал госуслуг, а не только лично.

— Документы можно подать лично по месту жительства или в электронной форме посредством федеральной государственной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». В случае подачи документов в электронной форме документы подписываются простой электронной подписью члена молодой семьи, — говорится в постановлении.

Размер выплаты составляет примерно 30-35 процентов стоимости жилья, пояснили специалисты. Отмечается, что получателю господдержки надо доказать, что он располагает достаточными доходами, чтобы погасить разницу или выплатить кредит. Деньги, предоставленные государством, можно использовать на покупку дома, квартиры в новостройке, строительство индивидуального жилья, на первоначальный взнос или погашение ипотеки.



Ранее сообщалось о том, что Правительство России выделит деньги на погашение части ипотеки семьям с тремя детьми.





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