Ишимбайский район | 01 ноя 2020 | 16:41

В Ишимбайском районе прекращает работу главный перевозчик — ООО «ТрансСпецСервис». Об этом компания уведомила граждан в соцсетях сегодня, 1 ноября. Автобусы «ТСС» перестанут курсировать по маршрутам уже завтра, 2 ноября. Кто придет на смену перевозчику, пока неизвестно.







— Уважаемые жители города Ишимбай и Ишимбайского района, администрация «ТСС» сообщает, что со 2 ноября приостанавливает работу по пассажирским перевозкам по имеющимся маршрутам, на основании подписанного с администрацией района соглашения. Данные меры были приняты ввиду существенных убытков организации от осуществления пассажирских перевозок и отсутствия субсидирования со стороны государства, — сообщается в опубликованном в соцсетях обращении.



Как сказано в письме перевозчика, компания подписала соглашение о расторжении контракта еще три месяца назад. По его условиям, перевозчик должен был продолжать свою деятельность, а администрация района в течение установленного срока — вести поиск нового перевозчика.



— Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и снижение пассажиропотока привели перевозчика к финансовым затруднениям. В адрес администрации было подано заявление на расторжение муниципального контракта, — сообщал в сентябре глава администрации Ишимбайского района Азамат Абдрахманов. — В период до ноября 2020 года будет проведен открытый конкурс по определению нового перевозчика, о результатах вам сообщим.



Ранее сообщалось о том, что в Ишимбае главврача больницы оштрафовали за вспышку коронавируса внутри учреждения.





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Фото: Общественный транспорт Ишимбай | Стерлитамак / Vk.com