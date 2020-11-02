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В Кумертау намерены возобновить производство вертолетов Ка-26

В Кумертау намерены возобновить производство вертолетов Ка-26

Кумертау | 02 ноя 2020 | 14:19

Производственную площадку по ремонту и возобновлению производства вертолетов Ка-26 могут создать в Башкирии. Об этом 2 ноября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиционной политики региона.



По сообщению пресс-службы ведомства, в текущем году ООО «НПП Авиаторы Башкирии», которое планирует создать производственную площадку по ремонту и возобновлению производства вертолетов Ка-26, может стать резидентом ТОСЭР «Кумертау». Предприятие планирует направить на реализацию проекта порядка 600 млн рублей. При этом будет создано 50 новых рабочих мест. В настоящее время инвестор осуществляет проектно-изыскательские работы и готовит документы для привлечения заемных средств НО «Фонд развития моногородов».

По словам заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики республики Екатерины Кликуной, в текущем году резидентами этой ТОСЭР стали четыре компании и было создано 248 новых рабочих мест. При этом сумма инвестиций по результатам трех кварталов составила около 570 млн рублей.


Сообщается, что статус резидентов ТОСЭР «Кумертау» в текущем году планируют получить еще 3−4 компании. При этом они намереваются направить свыше одного млрд рублей.


Ранее сообщалось о том, что в Ишимбайском районе прекращает работу главный перевозчик — ООО «ТрансСпецСервис».

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Источник: regnum.ru
Фото: generalline.by

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