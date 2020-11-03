В Башкирии на покупку дорожной техники для районов выделят 160 млн рублей

| 03 ноя 2020 | 09:59

Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поручил Правительству РБ рассмотреть возможность дополнительно выделить в этом году 160 млн рублей для закупки дорожной техники в муниципалитеты. Причиной тому стала уже традиционная тяжелая обстановка в зимний период. Об этом политик заявил на «Транспортном часе» накануне, 2 ноября.







— Что касается поставщиков, мы должны держать курс на то, чтобы работать с республиканскими производителями и покупать материалы, реагенты, дорожные машины в Башкортостане. В этом вопросе очень важны не только цена, но и логистика, а также поддержка наших предприятий, налоговые отчисления и рабочие места. Со своей стороны мы готовы содействовать развитию местных производств, — подчеркнул Андрей Назаров.



По словам министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алана Марзаева, дорожная отрасль готова к осенне-зимнему периоду: подготовили более 80 процентов техники, сформировали фонд противогололедных материалов и реагентов.

— Важно продолжать обновление технического парка для того, чтобы снизить степень его износа и повысить эффективность работы, — уточнил чиновник.

Администрация Нефтекамска уже попросила у республики 9 миллионов 790 тысяч 505 рублей на аренду и лизинг грузовиков КАМАЗ для коммунальной деятельности. Об этом гласит сайт госзакупок. Аукцион завершится 11 ноября.



Ранее сообщалось о том, что «Газпром» направит 13,5 млрд рублей на газификацию 26 тысяч домов в Башкирии.





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