На подарки механизаторам Башкирии было выделено 15 млн рублей

| 03 ноя 2020 | 19:09

Министерство сельского хозяйства потратило 15 миллионов рублей на закупку автомобилей «Лада-Нива» для вручения победителям конкурса «Урожай-2020». Ключи от автомобилей сегодня, 3 ноября, им в преддверии Дня работника сельского хозяйства вручил премьер-министр Башкирии Андрей Назаров.







Он поблагодарил участников конкурса.



— В конкурсе вы показали истинную преданность профессии, продемонстрировали незаурядное мастерство, доказали своё право быть победителями и примером для молодежи, — сказал Андрей Назаров.



Премьер-министр также отметил, что в этом году был побит 10-летний рекорд по сбору зерна, несмотря на то что в 17 районах был введен режим чрезвычайной ситуации и погибла часть посевов.



Ранее Глава Башкирии Радий Хабиров раскритиковал региональное министерство сельского хозяйства за объемы намолоченного зерна. Свое недовольство руководитель региона выразил на профильном совещании.





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