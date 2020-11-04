В России в 2021 году на 30% процентов повысится пенсия у некоторых категорий граждан

| 04 ноя 2020 | 10:47

Стало известно, что в России у некоторых пенсионеров с 2021 года увеличатся пенсии до 30 тысяч рублей. Речь идет о военнослужащих. Известно, что депутаты приняли в первом чтении законопроект о сохранении понижающего коэффициента при исчислении пенсий военным и приравненных к ним категориям граждан.







Кроме того, будут проиндексированы выплаты и других категорий пенсионеров. О том, кого затронет индексация, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



Так, с 1 января страховые выплаты будут повышены на 6,3%, при том, что уровень инфляции не превысит 3,7%. Таким образом, пенсии россиян будут увеличены почти вдвое в сравнении с инфляцией.



Также с нового года на 5,5% увеличится МРОТ. А на поддержку малоимущих семей с детьми выделят 400 миллиардов рублей.



Ранее сообщалось о том, что пенсию могут сократить на 20% по решению суда или если пенсионеру по ошибке начислят больше положенной суммы, что предусмотрено действующим законодательством





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