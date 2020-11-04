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В России предлагают ограничить суточный размер онлайн-переводов для пенсионеров

В России предлагают ограничить суточный размер онлайн-переводов для пенсионеров

| 04 ноя 2020 | 19:36

С предложением ограничить суточный размер онлайн-переводов с банковских карт для пожилых граждан выступил руководитель движения "За безопасность" Дмитрий Курдесов. Данное письмо он направил на имя главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной.

Свое предложение Кудесов аргументировал активизацией телефонных мошенников, которые под всевозможными предлогами пытаются выудить деньги со счетов россиян. Общественник отметил, что в основном жертвами аферистов становятся пожилые граждане.



Для того чтобы обезопасить их, общественник предложил ввести суточный лимит в размере 10 000 рублей на онлайн-переводы с карт. Он уверен, что такая мера сделает невозможным кражи крупных сумм со счетов.

По сообщению "Федерального агентства новостей", с начала года число краж денежных средств с банковских карт россиян увеличилось почти в два раза.

Кроме того, известно, что за первое полугодие этого года Банк России заблокировал около 9,7 тысяч телефонных номеров мошенников. Этот показатель в 4 раза превысил прошлогодний.


По информации ЦБ, почти 80% мошенников звонили гражданам от лица финансовых организаций с помощью технологии подмены номеров. Аферистом удалось провести более 360 тысяч операций и украсть около 4 миллиардов рублей. При этом удалось вернуть 485 миллионов рублей, что составляет только 12,1%.

Ранее сообщалось, что в России в 2021 году на 30% процентов повысится пенсия у некоторых категорий граждан. 

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: pixabay.com

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