В Бирске ведется строительство поликлиники для детей и взрослых

Бирский район | 05 ноя 2020 | 15:10

В городе Бирске на сегодняшний день строители пока возвели четыре этажа здания детского медучреждения, и скоро приступят к отделочным работам. Объект в целом будет введён в эксплуатацию в конце 2021 года.







Сегодня хочется искренне порадоваться за жителей Бирска, ведь население Бирского района за последние годы имеет устойчивую тенденцию к росту, поэтому строительство столь важного социального объекта местные жители ждали на протяжении многих лет. Общая площадь здания новой поликлиники для взрослых и детей составит более семи тысяч квадратных метров. Стоимость объекта — чуть более 597 млн. рублей, учитывая комплектацию оборудованием.



Как поясняет пресс-служба Минстроя РБ, строительство поликлиники для взрослых и детей в городе Бирске началось в рамках национального проекта «Здравоохранение» ещё весной текущего года. Государственным заказчиком выступает Управление капитального строительства Республики Башкортостан, генеральным подрядчиком — ООО «Корунд». Строительно-монтажные работы планируется завершить к концу следующего года.



В администрации Бирского района рассказали, что имеющиеся на территории муниципального района здания, где расположены медицинские учреждения, были построены в период с 1913 по 1970 годы и не в полной мере соответствуют соблюдению выполнения порядков и стандартов оказания медицинской помощи. Наличие нового и современного объекта здравоохранения станет долгожданным подарком для жителей всего района.









В настоящее время в здании детской поликлиники идет установка окон и дверей. А в соседнем корпусе взрослой поликлиники сейчас идет кирпичная кладка стен. Взрослая поликлиника также будет четырехэтажной. Между собой корпуса соединят общие коридоры. В медучреждении установят лифты, а также оборудуют стационарную котельную для бесперебойного обеспечения горячей водой и отоплением. Такие комфортные и благоприятные условия, а также технические возможности нового оборудования позволят бирским медикам предоставлять жителям более качественные диагностику и лечение.





Ранее сообщалось о том, что работа паромной переправы через реку Белую в Бирске продлится до наступления ледостава. Напомним, в середине сентября понтонный мост, который соединял одну часть города с другой, разобрали.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram