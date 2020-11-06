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В России размер материнского капитала будет индексироваться ежегодно

В России размер материнского капитала будет индексироваться ежегодно

| 06 ноя 2020 | 16:18

Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина 6 ноября сообщила, что в 2021 году проиндексируют материнский капитал. В дальнейшем его размер планируют повышать каждый год, передает газета «Известия». 



«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала Баталина.

По словам замминистра, сейчас размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка  и  616 тысяч рублей на второго.
Баталина проинформировала, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 млн семей, а восемь млн воспользовались ими.

В России размер материнского капитала планируют увеличить на 3,7 процента

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Ранее сообщалось о том, что в России молодым семьям упростили получение соцвыплаты на покупку или строительство жилья. Напомним, что социальная выплата на покупку или строительство жилья предоставляется семьям, в которых каждому из супругов ещё не исполнилось 35 лет

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Источник: gorobzor.ru

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