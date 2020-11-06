В России размер материнского капитала будет индексироваться ежегодно

| 06 ноя 2020 | 16:18

Замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина 6 ноября сообщила, что в 2021 году проиндексируют материнский капитал. В дальнейшем его размер планируют повышать каждый год, передает газета «Известия».







«В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год», — сказала Баталина.



По словам замминистра, сейчас размер маткапитала составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч рублей на второго.

Баталина проинформировала, что за все время действия программы сертификаты получили уже более 10 млн семей, а восемь млн воспользовались ими.

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