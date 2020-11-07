В Башкирии зафиксировали резкое повышение цен на топливо

| 07 ноя 2020 | 13:43

В Башкирии в ночь с пятницы на субботы резко изменилась цена на автомобильное топливо на АЗС компании «Башнефть».



Как сообщают автолюбители, цена литра дизельного топлива выросла сразу на 1,2 рубля. Если раньше литр стоил 46,5 рублей, то с сегодняшнего дня — 47,7 рублей.







Остальные марки бензина пока сохранили свои цены — последние изменения были в сентябре. «Лукойл» менял цены на заправках в октябре.



Ранее сообщалось о том, что в Башкирии значительно подорожали некоторые продукты. По данным выборочного еженедельного мониторинга за период с 26 октября по 2 ноября больше всего — на 8,4 процента подрожали огурцы





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