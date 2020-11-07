Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » В Башкирии зафиксировали резкое повышение цен на топливо

В Башкирии зафиксировали резкое повышение цен на топливо

В Башкирии зафиксировали резкое повышение цен на топливо

| 07 ноя 2020 | 13:43

В Башкирии в ночь с пятницы на субботы резко изменилась цена на автомобильное топливо на АЗС компании «Башнефть».

Как сообщают автолюбители, цена литра дизельного топлива выросла сразу на 1,2 рубля. Если раньше литр стоил 46,5 рублей, то с сегодняшнего дня — 47,7 рублей.



Остальные марки бензина пока сохранили свои цены — последние изменения были в сентябре. «Лукойл» менял цены на заправках в октябре.

Ранее сообщалось о том, что в Башкирии значительно подорожали некоторые продукты. По данным выборочного еженедельного мониторинга за период с 26 октября по 2 ноября больше всего — на 8,4 процента подрожали огурцы

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: news102.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: