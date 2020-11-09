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Жителям Башкирии, из-за угрозы распространения птичьего гриппа, рекомендовали начать забой птицы на этой неделе

Жителям Башкирии, из-за угрозы распространения птичьего гриппа, рекомендовали начать забой птицы на этой неделе

| 09 ноя 2020 | 11:09

Минсельхоз Башкирии рекомендует сельчанам начать резать уток и гусей не дожидаясь устойчивых холодов.

В министерстве опасаются заноса вируса птичьего гриппа из соседних регионов. Заболевание в 100 процентах случаев вызывает смерть птицы.



Заражается все поголовье, переносят его дикие перелетные птицы. По России уже зарегистрировано 75 неблагоприятных по гриппу пунктов в 11 регионах, в том числе в соседних — Татарстане и Челябинской области. В пяти километрах от Бакалинского района Башкирии также обнаружен очаг заболевания. В настоящее время там занимаются купированием распространения вируса.

В ветеринарной службе Башкирии работает горячая линия по номеру 88007755828, на которую можно позвонить в случае внезапного падежа птицы и посоветоваться со специалистами.

Бакалинский район попал в пятикилометровую зону по угрозе распространения птичьего гриппа

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Бакалинский район попал в пятикилометровую зону по угрозе распространения птичьего гриппа
«Если в одном хозяйстве будет обнаружено заболевание, то весь регион закроют на карантин: будет запрещен вывоз продукции. В Башкирии много крупных птицеводческих предприятий — Благоварский племзавод, «Башкирский бройлер», «Индюшкин». Поэтому очень важно исключить проникновение вируса на территорию республики. Птицу в личных хозяйствах необходимо срочно перевести в закрытые клетки, чтобы исключить контакт с дикой птицей, не покупать корма неизвестного происхождения и не завозить живую птицу», — сказал министр сельского хозяйства Башкирии Ильшат Фазрахманов.
Как ранее сообщалось, в связи со вспышкой заболеваемости в приграничных с республикой зонах, в Салаватском районе и в целом по северо-востоку Башкирии усилен ветеринарный контроль за продажей птицы.


Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на крупных птицефабриках. В Башкортостане пока случаев заражения домашней птицы этой опасной инфекцией не обнаружено. Ведется мониторинг продажи птицепродукции, пресекается несанкционированная продажа живой птицы. Населению рекомендуют ограничить свободный выгул водоплавающих птиц в водоемах, содержать их только во дворе.

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Источник: www.bashinform.ru

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