Жителям Башкирии, из-за угрозы распространения птичьего гриппа, рекомендовали начать забой птицы на этой неделе
| 09 ноя 2020 | 11:09
Минсельхоз Башкирии рекомендует сельчанам начать резать уток и гусей не дожидаясь устойчивых холодов.
В министерстве опасаются заноса вируса птичьего гриппа из соседних регионов. Заболевание в 100 процентах случаев вызывает смерть птицы.
Заражается все поголовье, переносят его дикие перелетные птицы. По России уже зарегистрировано 75 неблагоприятных по гриппу пунктов в 11 регионах, в том числе в соседних — Татарстане и Челябинской области. В пяти километрах от Бакалинского района Башкирии также обнаружен очаг заболевания. В настоящее время там занимаются купированием распространения вируса.
В ветеринарной службе Башкирии работает горячая линия по номеру 88007755828, на которую можно позвонить в случае внезапного падежа птицы и посоветоваться со специалистами.
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Вспышка птичьего гриппа зарегистрирована на крупных птицефабриках. В Башкортостане пока случаев заражения домашней птицы этой опасной инфекцией не обнаружено. Ведется мониторинг продажи птицепродукции, пресекается несанкционированная продажа живой птицы. Населению рекомендуют ограничить свободный выгул водоплавающих птиц в водоемах, содержать их только во дворе.